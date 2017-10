Tirsdag kveld er det igjen tid for Halloween. I den forbindelse ønsker vi at dere lesere skal sende oss bilder av dine kjente og kjære som har kledd seg ut for å feire Halloween i Lister.

Husk at dersom du sender inn bilder av andre barn enn dine egne, så må du ha samtykke med barnets foreldre/foresatte.

Halloween er ikke bare utkledde barn. Det kan også være pynt inne og ute. I tillegg er det mange rundt forbi som har vært på utkledningsfest i anledning Halloween i helgen. Ikke nøl med å send inn bilder av deg selv herfra, men husk: Ikke send bilder av andre enn deg selv uten at du har sjekket at det er greit for eventuelle andre på bildet.

Bildene sender du på redaksjon@lister24.no sammen med litt fakta om bildet og personene på bildet.

Alle som sender inn bilde, er med i trekningen av to Flaxlodd.