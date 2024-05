Fremskrittspartiet gjør det godt om dagen og går forbi Arbeiderpartiet på en partimåling for mai. Foto: Foto: Cornelius Poppe / NTB

I en partimåling for mai kommer Arbeiderpartiet bak Frp. Forskjellen er kun et halvt prosentpoeng, men symbolsk er det uheldig for Ap, mener valgforsker.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 17,3 prosent mot Fremskrittspartiets 17,8 prosent på målingen Opinion har gjennomført for Dagsavisen og FriFagbevegelse.

– Det er symbolsk veldig uheldig for Ap å ligge under Frp, men resultatet er langt innenfor feilmarginen, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Feilmarginene i målingen varierer mellom 1,2 og 3,4 prosentpoeng.

Dersom dette hadde vært valgresultatet, ville Høyre og Frp ha fått henholdsvis 50 og 35 mandater, som er nok til flertall på Stortinget uten hjelp fra Venstre og KrF. Til sammen får de borgerlige partiene 101 av Stortingets 169 mandater.

– Litt for god måling

Arbeiderpartiet har gått ned fra en oppslutning på 19,4 prosent i april. Fremskrittspartiet har imidlertid gått opp med hele 5 prosentpoeng fra starten av året og til mai, ifølge rådgiver Maria Rosness i Opinion.

Fra april til mai er økningen på 1 prosent. Frp har ikke hatt en større andel av velgerne på målingene fra Opinion siden desember 2015.

Høyre har gjort et byks på 5,8 prosentpoeng fra april og har nå en oppslutning på 28 prosent.

– Dette er en utrolig god måling. Kanskje til og med litt for god til å være sann, men det er tydelig at det er flertall for en ny regjering i Norge, og det er det som betyr noe, sier partileder Erna Solberg.

Må tas med en klype salt

Svingningene er voldsomme for Høyre. Oppslutningen i april var partiets laveste siden november 2021 og mye lavere enn snittet av andre landsomfattende målinger samme måned.

– Det er alltid en del sprik på målingene, og særlig framgangen til Høyre må tas med en klype salt, men resultatene for Ap og Frp stemmer overens med trenden, påpeker Bergh.

Oppslutning i prosent (endring fra forrige måned i parentes): Rødt 4,6 (-1,2), SV 9,7 (-1,2), Ap 17,3 (-2,1), Sp 5,9 (-0,1), MDG 3,5 (+0,7), KrF 4,4 (+1,4), Venstre 5,8 (-1,5), Høyre 28 (+5,8), Frp 17,8 (+1), andre 3 (-2,8).