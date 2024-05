Neste uke skal Lyngdal kommunes utvalg for kultur og samskaping ta stilling til om kommunen skal søke Agder fylkeskommune om en halv million kroner for å etablere en landfast bastue.

– En helårs badstue med utsikt over havet vil støtte opp under målsettingen om helårsturisme. Badstuen vil kunne stimulere til økt besøk i vinterhalvåret, en årstid det normalt er et lavt aktivitetstilbud. En badstue vil gi ungdom, familier, lokalbefolkning og gjester et tilbud som kan bidra til økt bolyst og blilyst, heter det i et mulighetsstudie.

Økt inntektsgrunnlag

I 2023 ble det gjennomført et mulighetsstudie som skulle vise hvilke muligheter som finnes for å utvikle Korshamn til å bli en helårs reisedestinasjon og et livskraftig lokalsamfunn. I rapporten som ble presentert i januar i år, ble det blant annet påpekt at en rekke tiltak for å forbedre infrastrukturen var nødvendig for å øke stedets attraktivitet.

Et av tiltakene mulighetsstudiet trakk fram var en helårs badstue ved den kommunale bryggen ved Korshamn Rorbuer.

– Badstuen er tenkt plassert på kommunal grunn/brygge, men i tilknytning til Korshamn Rorbuer. Korshamn Rorbuer vil stå for driften. Et nytt opplevelsestilbud vil kunne bidra til økt besøk, noe som igjen bidrar til økt inntektsgrunnlag og et mer livskraftig næringsliv i det lille lokalsamfunnet, heter det i mulighetsstudiet.

Lyngdal kommune foreslår at det søkes om midler fra Agder fylkeskommune for å etablere en badstue på en kai i Korshamn. Foto: Tom Arild Støle

Sosialt treffsted

Ifølge forslaget som politikerne får på bordet onsdag, skal Korshamn Rorbuer stå for drift, oppvarming og booking av timer, mens kommunen skal eie og vedlikeholde badstuen.

Inkludert innlagt vann vil en badstue med plass til seks personer koste vel 500.000 kroner.

– En helårs badstue vil kunne bidra til flere besøkende i vinterhalvåret. Helårsturisme er i tråd med Regionplan Lister 2030. En badstue i Korshamn vil også bidra til et økt aktivitetstilbudet for de fastboende. Badstuen med bademuligheter fra bryggen vil kunne bli et sosialt treffsted for unge og eldre og vil kunne bidra til økt trivsel og folkehelse i Korshamn, heter det i konsekvensene for levekår dersom badstuen blir etablert.