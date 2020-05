– En fin måte å avslutte på

Avis-entusiastene Carl Peter Løken fra Mysen og Jens Hystad fra Stord overtar settemaskinen. Det er Geir Heitmann, sønn av tidligere faktor i Farsunds Avis, Tore Heitmann glad for. Vis mer Bjørn Hoel

– At denne settemaskinen nå har fått et nytt hjem på pressemuseet på Røros er en fin måte å avslutte det arbeidet som min far begynte på.