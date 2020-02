Ønsker å bosette flere flyktninger

Steinar Bjørnstøl og Lyngdal Venstre ønsker at kommunen bosetter flere flyktninger. Olav Hoel

Steinar Bjørnstøl har på vegne av Lyngdal Venstre sendt en interpellasjon til ordfører Jan Kristensen hvor de ber om at det vedtas at Lyngdal kommune støtter oppropet «Evakuer barna fra Moria», noe bystyret i Trondheim skal ha gjort.

Bakgrunnen for dette er at betingelsene for flyktningene i leiren Moria på den greske øya Lesvos er uverdige og helseskadelige.