Mandag starter en ny omkjøringsrunde

Mandag vil trafikken på E39 igjen bli ledet over Kvinesheia Vis mer Torrey Enoksen

Mandag morgen setter Veidekke og Allfarveg inn sine styrker for å fullføre oppgraderingen av sikkerhetssystemene mellom Fedaheitunnelen og Handeland på E39.

– Planen er at alle arbeidene skal være fullført innen 15. juni. Vi håper selvfølgelig at arbeidet kan fullføres lenge før denne fristen, men det er et omfattende arbeid som skal gjennomføres.