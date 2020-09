Pålagt av kommunen å fjerne ulovlig stengsel

Saken som har hatt sin dialog helt tilbake til 2015, er nå kommet til at Kvinesdal kommune gir grunneier pålegg om å endre gjerdet slik at det blir fri ferdsel.

Sakens bakgrunn er et gjerde som ble satt opp ved Bruli bru i 2015 som hindrer fri ferdsel langs Litleåna. Gjerdets funksjon er å holde storfe på beitet, men det hindrer samtidig at mennesker kan passere.

Frem til 2016 var det lengre dialog med grunneieren hvor saken løste seg på en god måte.

– I juni 2019 ble imidlertid gjerdet flyttet vekk fra brua, og forlenget mot elva. Piggtråd ble montert på toppen slik at ingen kunne stige over gjerdet. Denne ble ytterligere forhøyet og forsterket i mai 2020, lyder det i vedtaket.

Kommunen oversendte da saken til Mattilsynet, ettersom piggtråd er forbudt jamfør dyrevernloven. Mattilsynet tilkjennegav imidlertid at de ikke vil håndtere saken.

Grunneier er varslet om at sak om pålegg etter friluftslovens paragraf 40 forberedes til forvaltningsutvalgets møte.

Forvaltningsutvalget har behandlet saken og har vedtatt at grunneier pålegges å endre gjerdet ved Bruli bru slik at det blir passasje for ferdsel til fots. Fristen for endring settes til 20. september.

Vedtaket er fattet med hjemmel i friluftsloven § 40.

Dersom gjerdet ikke er endret tilfredsstillende innen fristens utløp vil kommunen be politiet om hjelp til å få det endret, eller selv foreta endringen på eierens bekostning.