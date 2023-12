Houthi-militsen i Jemen sier de står bak angrep på det norskeide skipet Swan Atlantic og konteinerskipet MSC Clara i Rødehavet.

Det er Houthi-bevegelsen militære talsmann som opplyser dette mandag ettermiddag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Det er ikke meldt om noen skader om bord på det norskeide skipet M/V Swan Atlantic etter mandagens hendelse, har rederiet Chemical Tankers opplyst.

Situasjonen i Rødehavet er spent etter at houthi-opprørerne i Jemen har rettet en rekke angrep mot skip. USA har bedt flere land, blant dem Norge, delta i en internasjonal operasjon for å sørge for sikkerheten.

