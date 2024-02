I 2050 vil det være 35 millioner nye krefttilfeller på verdensbasis – 77 prosent høyere enn tallet i dag, anslår Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Kreftbyrden verden over vokser raskt, hvilket reflekterer både at befolkningen øker og blir eldre, samt at flere utsettes for risikofaktorer, skriver WHOs kreftavdeling IARC.

De peker på tobakk, alkohol, overvekt og luftforurensing som viktige risikofaktorer som vil bidra til denne veksten.NTB-AFP

(©NTB)