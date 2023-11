Forskningsstasjonen Ny-Ålesund på Svalbard har fram til nå vært det siste norske samfunnet uten mobildekning. Tirsdag åpnet verdens nordligste basestasjon.

– Det gir økt sikkerhet og beredskap og nye muligheter for forskning og miljøovervåking i Kongsfjorden-området, sier lederen for Telenor Svalbard, Christian Skottun, i en pressemelding.

Telenor har samarbeidet med statseide Kings Bay, som eier og drifter infrastrukturen i Ny-Ålesund, og Norsk Polarinstitutt om mulighetene for mobilnett i området.

– Verdens nordligste samfunn kommer nå tettere på normalsamfunnet i positiv forstand. Mobildekning vil gjøre det mulig for oss å utnytte fordelene ved mobilkommunikasjon, samtidig som sikkerheten økes for alle som bor her, sier administrerende direktør Lars Ole Saugnes i Kings Bay.

Kings Bay og Telenor startet samtaler om å etablere mobildekning på forskningsstasjonen allerede i 2001, og det er flere årsaker til at de bofaste får mobildekning først nå.

En av årsakene er hensynet til at sensitivt måleutstyr ikke utsettes for radioforstyrrelser. Som en konsekvens av det, er det ikke tillatt å bruke Wi-Fi og Bluetooth i Ny-Ålesund.

Nå som mobildekning er etablert, skal alle få en melding fra Telenor ved ankomst om at de må slå av Wi-Fi og Bluetooth på alt utstyr de har med seg.

