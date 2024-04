Dette er de viktigste nyhetene fra natten, ifølge NTB:

Norge og fem andre land inngår sikkerhetsavtale om Nordsjøen

Norge er enig med Storbritannia, Belgia, Danmark, Nederland og Tyskland om å inngå en sikkerhetsavtale i Nordsjøen. De seks landene har undertegnet en felles erklæring som blant annet gjør det mulig å dele informasjon, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Vi har en fellesinteresse med naboene våre i Nordsjøen om å verne den kritiske infrastrukturen vår, sier energiminister Terje Aasland, ifølge NRK.

Landene skal også jobbe sammen med å innføre ytterligere sikkerhetstiltak og overvåking av infrastrukturen i Nordsjøen.

Mann oppførte seg truende med luftpistol i Oslo

Flere personer opplevde seg truet av en mann med en gassdrevet pistol i Oslo sentrum sent mandag kveld. Politiet fikk til slutt kontroll på mannen og luftvåpenet. Ingen ble skadd, men flere opplevde situasjonen som skremmende. Politipatruljer lette etter ham ved Youngstorget og Skippergata i Oslo sentrum. Klokken 23 hadde politiet pågrepet ham.

Foreldrene kritiserer sykehus etter at gutt døde i tannoperasjon

Foreldrene til den tre år gamle gutten som døde under en tannoperasjon i Stavanger, vil ha svar på om tragedien skyldes svikt i rutinene på sykehuset. Barnet hadde noen underliggende helseutfordringer.

Foreldrene trengte tolk for å snakke om sønnens helsesituasjon, men de fikk ikke tilbud om tolk i forkant av inngrepet. De er kritiske til om sykehuset har håndtert informasjonen om gutten på riktig måte før han ble lagt i narkose. Klinikksjef Geir Lende sier til avisen at de skal legge til rette for at alle forhold omkring saken blir belyst.

Tesla inngår forlik i søksmål om dødsulykke i USA

Tesla har inngått forlik i et søksmål anlagt av familien til en person som omkom da en selvkjørende Tesla Model X krasjet på en motorvei i California i 2018.

Størrelsen på forliket er ikke offentliggjort, og rettssaken, som etter planen skulle begynne tirsdag, blir dermed avlyst.

Familien til Walter Huang anla søksmål for uaktsomhet og uaktsomt dødsfall i 2019 for å holde Tesla ansvarlig for ikke å leve opp til markedsføringen når det gjaldt førerassistanse og sikkerhetsteknologi i bilene.

USA ødela luftvernsystemer i angrep mot houthiene

Det amerikanske militæret melder at de har gjennomført angrep mot luftvern- og dronesystemer til Jemens Iran-støttede houthi-styrker ved Rødehavet.

Angrepene skjedde mandag, ifølge den amerikanske sentralkommandoen (Centcom), som melder om at to missiler var klare til å avfyres fra et luftvernsystem da det ble angrepet.

Videre ødela de amerikanske styrkene en bakkekontrollstasjon og en drone som ble skutt opp over Rødehavet.