Minst fem ansatte ved Oslo universitetssykehus har blitt trukket i lønn eller feriedager etter at de ikke kom seg på jobb på grunn av værkaos.

– Det var over en meter snø, så bilen kom jo ingen steder.

Det sier en sykepleier til NRK etter at hun ikke kom seg på vakt ved Oslo universitetssykehus (OUS) første nyttårsdag.

Da det ble klart at sykepleieren ikke kom seg på jobb, fikk hun beskjed om at hun enten ville bli trukket i feriedager eller lønn.

Tillitsvalgt Therese Heggedal opplyser til kanalen at det er minst fem lignende tilfeller.

– Enten fordi de har sittet fast på et tog som ikke har flyttet seg, eller at det ikke har gått kollektivtransport sier hun.

I et svar til NRK påpeker HR-direktør Susanne Flølo ved OUS at hver sak må vurderes individuelt.

– Det vil si at på dager som dette, med ekstremvær, må vi ha forståelse for at ansatte ikke kommer seg på jobb tidsnok på grunn av innstilte busser, tog og annen transport.

