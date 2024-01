Mandag var det befaring på hengebroa mellom fylkesvei 43 og Bringsjordneset i Lyngdal for å sjekke om det var mulig å åpne broa igjen etter hendelsene i forrige uke. Virksomhetsleder Svein Jarle Haugland i tekniske tjenester opplyser til Lyngdals Avis at vannet fortsatt var for høyt til at det var mulig å få sjekket fundamentet til broa, og at den derfor må holdes stengt i noen dager til. Når vannet har sunket mer, vil de foreta en ny befaring.