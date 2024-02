Politiet i Agder meldte fredag formiddag at fem personer i 20- og 30-årene har vedtatt hver sin bot på 27.000 kroner etter at de i april i fjor ble tatt for ulovlig kjøring med snøscooter i Setesdal Vesthei og Ryfylkesheiane landskapsvernområde, og for å unndra seg kontroll.

Bakgrunnen for saken er at kontrollører fra Statens naturoppsyn og Agder politidistrikt lørdag 22. april i fjor kom over flere personer som drev ulovlig snøscooterkjøring i Setesdal Vesthei og Ryfylkesheiane landskapsvernområde ved Rosskreppdammen i Sirdal. Da kontrollørene ga tegn om at snøscooterkjørerne skulle stoppe, skal samtlige ha stukket av.

- Saken fra Rosskreppdammen i Sirdal fra i fjor er oppklart etter omfattende og godt politiarbeid på Valle og Bykle politistasjon. Politiet ser svært alvorlig på ulovlig motorferdsel i utmark, og prioriterer straffeforfølgelse av disse sakene. Dette er bare èn av flere saker med ulovlig motorferdsel i utmark den siste tiden der sakene er oppklart og det er utstedt bøter, sier påtaleansvarlig på sakene, Ole Martin Paulsen, i Agder politidistrikt, i en pressemelding.

Etterforskningen skal ha ført politiet frem til disse fem personene. Ifølge politiet hadde disse personene kjørt med snøscooter i et av de få gode vinterbeiteområdene som villreinen har igjen i denne delen av villreinområdet.

- Kontrollørene kom kort tid etterpå over en flokk på om lag 25 villrein i nærheten av der hvor det hadde pågått ulovlig kjøring. Slutten av april er en særdeles sårbar periode for villrein da simlene kun har uker igjen før kalving. Den ulovlige kjøringen med snøscooter kan også ha forstyrret annet særlig sårbart vilt, som hekkende rovfugl som hubro, jaktfalk og kongeørn, opplyser Agder politidistrikt i pressemeldingen.

Alle de siktene ble derfor bøtelagt med 27.000 kroner hver for brudd på Naturmangfoldloven og Naturoppsynloven, og alle foreleggene skal være vedtatt.