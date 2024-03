Dette er blant de ventede hendelsene i dag, lørdag 16. mars.

Vårryddedagen

I dag inviterer medlemsorganisasjonen Hold Norge Rent til nasjonal ryddedugnad. De oppfordrer til rydding langs elver, innsjøer, strender, holmer, øyer, stier og i byrommet. Vårryddedagen er et årlig initiativ og bidrar hvert år til å fjerne store mengder søppel fra norsk natur. Grunnet is og snø, gjennomføres Vårryddedagen hovedsakelig i fylkene i Sør-Norge, Vestlandet, deler av Midt-Norge, Rogaland og med værforbehold for fylkene i Nord-Norge og Innlandet.

Kvenenes nasjonaldag

Datoen 16. mars ble i 2014 valgt som kvensk nasjonaldag av Norske kveners forbund (NKF). Utgangspunktet var en avtale mellom den norsk-svenske kongen og kvenene (birkarlene) av 16. mars 1340. I tillegg ble den første kvenske organisasjonen i Norge, Norske kvener – Børselv/Ruijan kväänit – Pyssyjokilaiset, stiftet i Børselv den 16. mars i 1984. Den nevnte organisasjonen er i dag et lokallag under NKF og feirer 40-årsjubileum i 2024, samtidig som NKF feirer Kvenfolkets dag for 10. gang.

Ti år siden folkeavstemningen på Krim-halvøya

Det er i dag ti år siden den omstridte folkeavstemningen på den ukrainske Krim-halvøya. Den gjaldt hvorvidt befolkningen på Krim ønsket å bli slutte seg til Russland eller å forbli ukrainsk.

Folkeavstemningen ble ikke anerkjent internasjonalt, men det endte med at 97 prosent av dem som stemte, stemte for å bli en del av Russland. To dager senere ble Krim annektert.

Miljøaktivister aksjonerer i Tyskland

Miljøbevegelsen Letzte Generation (siste generasjon) planlegger aksjoner i ti storbyer i Tyskland. Miljøbevegelsen ble etablert i 2021, og har siden iscenesatt en rekke ikkevoldelige demonstrasjoner.

De har blant annet satt opp flere veiblokkeringer, samt brukt maling for å vandalisere yachter, kjente malerier, bygninger, restauranter og privatfly. Leger, forskere, håndverkere, studenter, bønder og pensjonister ventes å slutte seg til demonstrasjonene i dag.

Andre dag av presidentvalget i Russland

Det russiske presidentvalget begynte fredag og avsluttes søndag. Flere russere benyttet første dag av det russiske valget til å protestere håndfast, blant annet ved å helle flytende veske i valgurnene, samt å tenne fyrverkeri inne i valglokalet.

Det er ventet at president Vladimir Putin blir gjenvalgt for en femte periode uten reelle motkandidater.

Toppseriesesongen for kvinner starter

I dag starter toppseriesesongen for kvinner. I første serierunde tar regjerende mester Vålerenga imot Stabæk, mens LSK Kvinner møter brann, Kolbotn møter Røa, Rosenborg møter Arna-Bjørnar og Åsane møter Lyn.

Alle kampene starter klokken 15, bortsett kampen mellom LSK kvinner og Brann, som starter klokken 16.45. I Toppserien spilles det trippel serie og 27 kamper totalt. Som i fjor er det foretatt loddtrekning over hvilke lag som får 14 hjemmekamper og hvem som får 13.

Langrennsverdenscupen i Falun fortsetter

I går gikk Johannes Høstflot Klabø av med seieren i sesongens siste sprintrenn for menn i langrennsverdenscupen i Falun, Sverige. Kristine Stavås Skistad stakk av med seieren i sprinten for kvinner. På programmet i dag er 10 kilometer klassisk med intervallstart. Kvinnene starter klokken 11, mens mennene starter klokken 14.

(©NTB)