Narkotika- og korrupsjonsdømte Eirik Jensen har anmeldt flere politifolk og jurister for lovbrudd under etterforskningen av ham. Foto: Javad Parsa / NTB

Narkodømte Eirik Jensen har anmeldt politifolk og jurister for ulovligheter knyttet til sin sak. Nå vil Riksadvokaten ha Spesialenheten til å se på sakene.

Riksadvokaten ber Justisdepartementet oppnevne en settesjef for Spesialenheten for politisaker, slik at de tre anmeldelsene som ikke er påtalemessig avgjort, blir etterforsket, skriver Dagbladet.

* To politiadvokater og to statsadvokater er anmeldt for å ha bidratt til ulovlig metodebruk og for å ha inngått en ulovlig avtale med en politiinformant.

* En politioverbetjent er anmeldt for fire ulovlige provokasjoner.

* Den siste anmeldelsen gjelder førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim, som var en aktorene i straffesaken mot Jensen. Han beskyldes for mangelfull påtalekontroll av politiets metodebruk.

Eirik Jensen skal ha sendt flere titalls henvendelser til Riksadvokaten og Spesialenheten for politisaker med påstand om at det er gjort en rekke ulovligheter under etterforskningen mot ham. De fleste av anmeldelsene er blitt henlagt, begrunnet med at det ikke er rimelig grunn til å iverksette etterforskning.

Jensen ble i 2020 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning gjennom rundt ti år til innførsel av flere tonn hasj. Den tidligere polititoppen ble funnet skyldig i over lang tid å ha hjulpet Gjermund Cappelen i hans mangeårige virksomhet med å smugle store mengder narkotika inn i landet.