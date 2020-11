Stenger skole og del av barnehage

Kollemo skole holder stengt mandag som et ledd i å få slått ned smittesituasjonen i kommunen raskest mulig. Vis mer Torrey Enoksen

– Det er bekreftet at to personer er smittet av covid-19, men vi frykter at flere kan være smittet, heter det fra kommunens kriseledelse.