– Et innspill til videre dialog

Prosjektansvarlig oppdragsbestiller Hilde Synnes Drønen er veldig fornøyd med rapporten for mulighetsstudiet for enklere sykkelløsninger i Farsund kommune. Vis mer Mona Wikøren

– Bakgrunnen for denne mulighetsstudien er at vi ønsker å tilrettelegge for sykkel i kommunen og at flere kan sykle i trygge og sammenhengende forbindelser.