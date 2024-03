Steinar Bergstøl Andersen ble lørdag gjenvalgt som leder i Agder Frp, under partiets fylkesårsmøte.

- Jeg ønsker at vi fremover skal være Agders mest ambisiøse og synlige parti, og sørge for at vi tar fast grep rundt utviklingen av Agder, sier Bergstøl Andersen.

Han forteller at han har tro på at Frp og Høyre vinner neste års stortingsvalg i Agder, og at de to partiene blir de ledende på Agder-benken.

- Jeg vil jobbe for å sikre militær tilstedeværelse på Kjevik, kopiere familiepolitikken til Ungarn der man gir skattelettelser til familier som får flere barn, sikre at vi i første statsbudsjett etter valget i 2025 legger inn ordre på kjernekraftverk som etableres i Agder, melde Norge ut av EØS og etablere handelsavtaler basert på våre egne økonomiske interesser og sikre at det blir makspris på strøm på 50 øre per kilowattime, uttaler Steinar Bergstøl Andersen.