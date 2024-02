Heidi Nag Flikka, som er administrerende banksjef i Flekkefjord Sparebank, går inn i rollen som leder for interimsstyret i Frendegruppen. Frendegruppen, som skal koordinere og utvikle samarbeidet mellom medlemmer, representere banker på utvalgte områder og synliggjøre samarbeidet som et attraktivt alternativ til tett integrerte allianser, har etablert et interimsstyre for å gjennomføre opprettelsen av samarbeidsselskapet. Inntil et permanent styre etter planen er valgt i løpet av andre kvartal i år, og interimsstyret skal fungere som et midlertidig styre til det permanente styret er valgt.

– Jeg gleder meg til å bidra til å bygge det gode samarbeidet mellom bankene og forsikringsselskapene i Frendefamilien videre. Et kostnadseffektivt samarbeidsalternativ som setter bankene i sentrum, og som kan bidra til at bankene fortsetter å være blant de best drevne bankene også i fremtiden, sier Heidi Nag Flikka i en pressemelding.

I tillegg til at hun blir leder av dette interimsstyret, vil det midlertidige styret bestå av nestleder Geir Bergskaug, som til daglig er administrerende direktør i Sparebanken Sør, Pål Strand (Sparebanken Øst), Jan Erik Kjerpeseth (Sparebanken Vest), Bjørn Asle Hynne (Aasen Sparebank) og Vidar Skaar (Varig Nordmøre og Romsdal). Bent Eidem (LOKALBANK) og Espen Nilsen (De Samarbeidende Sparebanker) har rolle som observatør i styret.