- Lett å tenke at det kun skjer i de store byene

Vi har brukt tirsdagen på å undersøke hvem som har vært involvert, sier styreleder Arne Marthinsen i Norsk Fotballforbund Agder. Vis mer Ruben Duvold

– Hvis siktelsen stemmer, er det veldig trist at det forekommer i et idrettsmiljø. At noen misbruker stillingen sin slik, sier styreleder Arne Marthinsen i Norges Fotballforbund (NFF) Agder.