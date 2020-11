Ny E39-bro klar om 11 måneder

Et entreprenørfirma har startet arbeidet med å frese av det gamle asfaltdekket på gamle Oftedalsbroen. Innen 1. oktober 2021 skal en ny bro til erstatning for den skadde broen stå ferdig. Vis mer Torrey Enoksen

Under flommen i begynnelsen av oktober 2017, ble fundamentene til Oftedalsbroen påført så store skader at broen måtte stenges. Innen oktober 2021 kan bilistene kjøre over en ny bro.