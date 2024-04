– Det er interessant at det er store forskjeller når det gjelder aldersgrupper med tanke på om de vil ha økt satsing også når de blir minnet om at det kan gå ut over velferden. Da er faktisk et flertall av de yngste ikke for økte forsvarsbevilgninger lenger. Dette kan vitne om at etter Russlands Ukraina-invasjon tolker ikke de yngste det slik at også vi i Norge må ha et sterkere forsvar, sier han.