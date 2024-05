- Han er i sitt daglig virke fagleder – solcelleprodukter i et selskap som har gått foran og vist at det går an å produsere gode solcelleprodukter i Norge. Som fagleder har han vist et stort engasjement og bidratt sterkt til å vise at norske bedrifter har et stort potensiale i solcellebransjen, het det blant annet i juryens begrunnelse.