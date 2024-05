Har du tatt egne bilder? Send dem gjerne til oss på e-post til redaksjon@lister24.no

Ifølge NTB traff den kraftigste solstormen på mer enn to tiår traff jorden fredag og utløste spektakulære lysshow på himmelen over Norge og Europa.

Nordlyset var synlig så langt sør som Sveits natt til lørdag. I sosiale medier strømmet det inn bilder av nordlys fra Nord-Europa.

Onsdag var det vårjevndøgn og perfekte forhold for nordlys. Det er i snitt mer nordlys rundt høstjevndøgn og vårjevndøgn, ifølge fagsjef for romforskning Pål Brekke ved Norsk romsenter.

Brekke forklarer at jordas magnetiske poler under høst- og vårjevndøgn står i rett vinkel mot strømmen av solvinden, noe som gjør solvinden og solstormer mer effektive. Det blir da en optimal stilling for å motta ladde partikler fra sola og dermed generere kraftig nordlys.

Den første av flere koronale masseutkastninger (CME-er) – utblåsninger av plasma og magnetfelt fra solen – kom fredag ettermiddag ifølge National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Space Weather Prediction Center.

Det er ventet at flere CME-er vil ramme jorden de kommende dagene.

Nordlys over Midtre Røynestad I Kvinesdal natt til lørdag. Foto: Elisabeth Gyland

