For den ene jubilanten startet det med salg av sykler, den andre med oppretting av kjøretøy etter krigen. I år feirer C. Lehne Auto og Lyngdal Karosseri & Auto henholdsvis 110 og 75 år

– Da Conrad Lehne startet i 1912 begynte han med å selge sykler. På 1920-tallet tok han inn radioer, før han på 1930-tallet begynte å importere og selge brukte biler fra merkene Chrysler, Plymouth, Fargo og Adler fra Amerika og England, i tillegg til at han solgte Opel. På 1950-tallet startet salget av VW fra lokalet midt i Lyngdal sentrum hvor en i dag har en interiørbutikk. Jeg viste noen av de gamle bildene av Lyngdal nylig til en gruppe, der de fikk sett hvordan sentrum så ut på 1950- og 60-tallet. Det var noen gjenkjennende nikk, sier Stein Svardal.

Fra sykler til biler

Han er daglig leder i Gumpen Auto Lyngdal. I 2002 kjøpte Gumpen-konsernet bilforretningen og verkstedet på Kvavik C. Lehne Automobilforretning av de daværende eierne.

I år skal bilforretningen- og verkstedet langs fylkesvei 43 feire at det er 110 år siden Conrad Lehne etablerte forløperen til dagens virksomhet på Kvavik.

– Lehne etablerte seg med verksted og utsalg i Lyngdal sentrum. Han drev bensinstasjon i det som i dag er Miljøgaten, som da var hovedkrysset i sentrum, før han i 1956 bygde det som i dag er tilholdsstedet til et interiørbutikk. Du kan si at C. Lehne åpnet Kvavik industriområde da de etablerte seg i det som ble starten på dagens anlegg i 1969, forteller Svardal.

Slik så Lyngdals hovedgate, Miljøgaten, ut tidlig på 1950-tallet. Fram til slutten av 1970-tallet gikk trafikken på det som da var riksvei 43 til Farsund mot Rom gjennom Alleen forbi Lyngdal Handelslag og Moe-bygget. I bakgrunnen kan en skimte bensinstasjonen Conrad Lehne etablerte i krysset. Foto: Privat

Magne Støle, Asbjørn Gysland, Isak Landrud og Øyolf Hauan fotografert utenfor Lyngdal Karosseri & Autos lokaler i år 2000. Foto: Privat

I 1956 startet Conrad Lehne bygging av det velkjente verkstedet og salgslokalene på hjørnet av det som i dag er Alleen gaten og Stasjonsgaten. I dag er det maling og interiørbutikk som holder til i lokalene. Foto: Privat

Utvikle arbeidsplasser

Årlig selger Gumpen Auto Lyngdal cirka 700 kjøretøyer. Dette inkluderer også bruktbiler. Virksomheten har i dag 40 ansatte og omsatte i fjor for 245 millioner kroner.

– Dagens eiere sier at den viktigste verdien i bedriften er folkene som jobber her. Det er de som skaper verdiene. Vi er heldig som har Gumpen gruppen som eiere, for de vil satse på bil og utvikle gode og trygge arbeidsplasser, sier Svardal.

Viktig for Lyngdals utvikling

Noen kilometer lenger nord, nærmere bestem på Grøndokka, blir det også jubileumsfeiring i år. I 1947 startet møbelsnekkerne Salve Støle og Bjarne Landrud Lyngdal Karosseri & Auto. Senere fikk de også med seg Leif Eikeland og Ingvald Landrud på eiersiden.

I dag har «Karosserien» som den kalles på folkemunne 50 ansatte, og omsatte for 190 millioner kroner i 2021.

– Våre to bedrifter har bidratt til å utvikle Lyngdal til å bli bilbyen i vestre del av Agder. Med et stort utvalg i bilmerker har vi bidratt til at andre næringer også har fått utviklet seg gjennom disse årene. For å få dette til har vi vært avhengig av å trekke til oss folk utenfra. Vi er avhengig av mer enn bare lyngdalsbefolkning. Samtidig er det viktig at vi støtter opp om lyngdalssamfunnet, mener Støle.

Conrad Lehne etablerte på 1930-tallet bensinstasjon og verksted på det som i dag er Edgars Bakeri. Bildet er trolig fra tidlig 1950-tallet. Navnene på jenta og kvinnen på bildet er ukjent. Foto: Privat

Dette var verkstedbygget som Conrad Lehne etablerte bilverksted og forretning i på 1930-tallet. Foto: Privat

Oppbygging etter krigen

Lyngdal Karosseri & Auto ble startet opp i en tyskerbrakke som var oppført på Rom, og som de rev og bygde opp igjen i Grøndokka på området hvor virksomheten holder til i dag.

– Støle og Landrud startet opp opp etter krigen fordi det var behov for å bygge opp igjen biler, laste- og varebiler og busser. Det var mye tre i kjøretøyene på den tiden, ikke minst innvendig i kjøretøyene, derfor var bakgrunn som møbelsnekkere veldig viktig når de drev med oppretting. På grunn av krigen var det mangel på ressurser, ikke minst metaller. De laget derfor karosserirammer av tre som siden ble kledd med aluminiumsplater, sier dagens daglige leder, Lars Magne Støle.

Fritt salg etter 1960

Dette var hovedaktiviteten fram til bilrasjoneringen ble opphevet i 1960. Det var mulig å få kjøpt bil, men da måtte en ha kjøpetillatelse.

Bakgrunnen for rasjoneringen var begrenset tilgang til varer og utenlandsk valuta etter den andre verdenskrigen. Høsten 1960 ga regjeringen tillatelse til at folk flest kunne kjøpe bil.

– Da bilrasjoneringen ble opphevet, gav det oss muligheten til også å selge biler. Det første merket vi solgte var franske Renault allerede i 1960. Det varte fram til 1980. I 1962 ble Peugeot det andre merket, mens vi begynte å selge Mercedes-Benz i 1964. Siden 2013 har vi også vært forhandler for koreankes KIA. Vi har på sett og vis et dobbeljubileum etter som det er 60 år siden vi begynte å selge Peugeot, smiler Støle