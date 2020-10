For vel en måned siden ga Susanne Vatland (t.v.), elevrådsleder Elise Vatland og FAU leder Mari Kristine Aunevik Henriksen klar beskjed om at de ikke aksepterer en nedleggelse av Årnes skole. Torsdag kveld startet FAU en underskriftskampanje på nettet, sent fredag ettermiddag hadde over 420 personer skrevet under på oppropet.

