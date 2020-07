Ber om møte om næringspark

Agder Veitransport og TT Anlegg ønsker dialog med Lyngdal kommune for å få etablert Lyngdal Næringspark sør for dagens E39 i Herdal. Vis mer Steinar Friberg

Lyngdal Næringspark, som eies av Agder Veitransport, ønsker i løpet av få år å etablere et over 300 dekar stort næringsområde sør for dagens E39 gjennom Herdal.