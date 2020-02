Kvinne omkom i frontkollisjon på E 39

En kvinne i 70-årene omkom i en frontkollisjon med et vogntog på E 39 like vest for fylkesgrensen mellom Agder og Rogaland i Lund kommune tirsdag.

Kvinnen, som er fra Rogaland, var sjåfør av en personbil. Hun ble bekreftet omkommet av lege på stedet kort tid etter ulykken.

Føreren av vogntoget skal ikke ha blitt fysisk skadet i ulykken.