E 39 stengt etter dødsulykke

E 39 er stengt etter en dødsulykke like vest for fylkesgrensen mellom Agder og Rogaland i Lund kommune tirsdag.

Ulykken skjedde ved 11.15-tiden i Tronvik, noen kilometer øst for Moi og to kilometer vest for grensen til Flekkefjord kommune.