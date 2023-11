Det kommer fram av en pressemelding fra politiet mandag ettermiddag.

Det var lørdag ettermiddag at politiet mottok melding om en ulykke i Kvås i Lyngdal. Meldingen gikk på at en kvinne hadde fått en stor stein over seg. En kvinne i 30-årene fra Sola i Rogaland, ble erklært død på stedet som følge av skadene.

– Ulykken skjedde i forbindelse med rydding på hytteeiendommen sammen med familien. Det var ingen vitner til hendelsen, men det kan tyde på at den avdøde har stått på en større stein, som har kommet i bevegelse ut fra fjellet. I forbindelse med dette kan det tyde på at hun har falt ned og deretter kommet i klem, sier politistasjonssjef i Farsund og Lyngdal, Jan Åge Sakariassen.

Det er besluttet at den avdøde ikke skal obduseres. Kriseteamet i Lyngdal kommune har ivaretatt familien i helga.

– Dette er en tragisk ulykke og det er ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier Sakariassen.

Politiet skriver i pressemeldingen at frigivelsen av navn og bilde skjer i samråd med de pårørende.