Tradisjonen tro har Frelsesarmeen satt ut julegryter for å samle inn penger til trengende. Foreløpige tall viser at det er kommet inn over 50 millioner kroner.

Det er 123. gang at organisasjonen setter ut julegrytene, i en tid hvor stadig flere er avhengig av velferdshjelp, melder TV 2.

– Det er vi veldig takknemlig for. Det er litt mindre enn vi samlet inn i fjor, men vi tror at pengene vil sikre at vi kan gjøre et godt velferdsarbeid gjennom året som kommer, sier daglig leder Irene Bjørnhild Mathisen i Frelsesarmeen Rodeløkka i Oslo.

Pengene fra julegryta går til å hjelpe trengende mennesker med mat, klær, omsorg og fellesskap rundt i landet. Den endelige rapporten om innsamlede midler blir offentliggjort første uken i januar.

