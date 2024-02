Seks personer er hentet opp av sjøen og fløyet til sykehus etter at et helikopter havarerte i sjøen vest for Sotra utenfor Bergen onsdag kveld. Tilstanden er ukjent for alle seks.

– Det var etter vår kunnskap seks personer i helikopteret, opplyser HRS Sør-Norge.

Alle seks er reddet opp av vannet og fraktet til Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Sykehuset opplyser at tilstanden til de seks er uavklart.

Hovedredningssentralen (HRS) opplyser til Bergens Tidende at personene lå i vannet i rundt 50 minutter før de ble hentet opp.

– Det er ikke gjort observasjoner av helikopteret i vannet, sier redningsleder Ståle Jamtli til avisen.

Politiet mottok klokken 20.11 melding om en formentlig helikopterstyrt i sjøen vest for Sotra, opplyste Vest politidistrikt i en pressemelding. Det var NRK som først omtalte saken ved 20.15-tiden.

Data hos overvåkingstjenesten FlightRadar viser et helikopter som flyr utenfor Bergen, og som cirka klokken 19.40 forsvinner fra tjenestens kart, skriver TV 2.

De skriver at dataene derfra viser at helikopterets høyde synker fra 1200 fot til 400 fot like før det forsvinner. HRS bekrefter at de fikk nødmelding klokken 19.41.

Ifølge TV 2 er Havarikommisjonen varslet om ulykken og har startet undersøkelser for å finne årsaken.

Selskapet Bristow Norge har bekreftet overfor Stavanger Aftenblad at det er snakk om et av deres helikoptre. Hovedredningssentralen opplyser til TV 2 at helikopteret var ute på en treningstur.

Nødmeldingen som ble sendt ut, var et såkalt mayday relay, som er en nødmelding formidlet på vegne av andre.

Store ressurser ble satt i sving i redningsaksjonen – både redningshelikoptre, redningsskøyte og også bistand fra Forsvaret. Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) opplyste til NTB at et kystvaktskip deltok i letingen.

I tillegg ble båter i området bedt om å se etter helikopteret, opplyser en tipser til NRK.

Ved 21.20-tiden opplyste Hovedredningssentralen Sør-Norge på X/Twitter at den sjette og siste som befant seg om bord i helikopteret, var hentet opp og fløyet til Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Haukeland universitetssjukehus satte gul beredskap som følge av utviklingen i saken. Beredskapsledelsen møttes onsdag kveld.

– Gul beredskap betyr at vi gjør oss klare til å ta imot eventuelle skadde. Jeg kan ikke si noe mer. Nå skal vi først få mer oversikt, sa kommunikasjonsdirektør Erik Vigander til NRK tidligere onsdag kveld.

Klokken 21.50 opplyste HRS at redningsaksjonen var ferdig.

– Vi retter en stor takk til alle som har bidratt i kveld, skriver de på X / Twitter.