110 Agder meldte på X/Twitter like før klokken 10 lørdag formiddag at brannvesenet har rykket ut på en pipebrann i Krokveien i Lyngdal.

Like over klokken 11 opplyste 110-sentralen at brannvesenet er ferdig og det er gitt fyringsforbud frem til feier har sjekket pipa.