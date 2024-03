I februar ble en brøytesjåfør angrepet på jobb i et boligområde i Røyken. Angriperen fikk et forelegg på 10.000 kroner. «Noe mildt,» mener statsadvokaten.

– Det skal etter rettspraksis lite til for at det reageres med ubetinget fengsel i saker som gjelder kroppskrenkelser. Statsadvokaten er enig med klager i at det er skjerpende at forholdet er begått mot en brøytebilsjåfør som var på jobb, skriver statsadvokat Karl Kristian Nordheim ved Oslo statsadvokatembeter i et brev til politiet som siteres av Budstikka.

Han skriver også at statsadvokaten «bemerker at reaksjonen fra politiet synes noe mild».

11. februar ble en 27 år gammel mann angrepet mens han brøytet i et boligområde i Røyken i Asker kommune. Angriperen røsket opp døra og gikk inn i førerhytta, der han slo føreren flere ganger. Politiet ila angriperen et forelegg på 10.000 kroner, noe han vedtok.

Denne saken er avgjort, men Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og advokat John Christian Elden har likevel bedt statsadvokaten om å involvere seg. De mener det nå ligger an til en skjerping.

– Vi leser det sånn at statsadvokaten er enig i at denne voldshandlingen burde vært straffet med ubetinget fengsel. Neste gang en brøytesjåfør på jobb utsettes for vold, skal det reageres med ubetinget fengsel. Det er det statsadvokaten i realiteten sier, sier administrerende direktør Julie Brodtkorb i MEF.

