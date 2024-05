Kommunedirektøren i Kvinesdal har flere innspill til politiets eget forslag til tjenestestedet i kommunen.

I sitt innspill, som formannskapet skal ta stilling til onsdag, ønsker kommunedirektøren å oppfordre politiet til å iverksette en prosess snarest som sikrer et leieforhold i sentrum av Liknes.

Politiets forslag om to faste dager ukentlig hvor tjenestestedet skal være åpent for publikum mellom klokken 10 til 14, blir møtt med motforslag om å utvide til tre dager per uke.

– At tjenestestedet skal være stengt store deler av sommerferieavviklingen er et dårlig signal. Man bør vurdere en god kontinuitet gjennom hele året. Det er positivt å se at det i tillegg til politikontakten vil være en dedikert forebygger for Kvinesdal kommune. Denne skal jobbe turnus, og samarbeide tett med politikontakten. Tilstedeværelse og synlighet var to faktorer det ble pekt på fra kommunens side allerede i 2017 da man uttalte seg om nærpolitireformen. Det må understrekes at det er store forventninger til synlighet i lokalsamfunnet, formidler kommunedirektøren i sitt innspill.

Innspillet oppsummert er at kommunedirektøren:

1. Ønsker åpningstid tre dager per uke, med minimum fire timer per dag 2. Tjenestestedet er åpent minst en dag i uken gjennom sommerferien 3. Økt tilstedeværelse og synlighet i Kvinesdal og omkringliggende kommuner 4. Dedikert forebygger og politikontakt må jobbe tett opp mot kommunens tjenesteapparat for barn og unge. 5. Lokaler i sentrum av Liknes