Samarbeidsavtale til kommunestyret

På kort varsel informerte daglig leder i Lista Fyr AS, Pål Hals, om virksomheten. Vis mer Lars Erik Larsen

Formannskapet lot seg overbevise at daglig leder i Lista Fyr AS sin orientering. Det betyr at kommunestyret igjen får samarbeidsavtalen opp til behandling.