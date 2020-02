– Hvem har ansvaret for å rydde?

Slik så det ut ved der man kaster glass i Lauervika i Farsund ved gamle Rema 1000 lørdag kveld. Vis mer Olav Hoel

Det flyter ved kontainerne i Lauervika i Farsund igjen.

En Lister24-tipser sendte lørdag kveld et tips om at det ligger en god del søppel ved kontainerne for klær og sko i Lauervik.

– Også bak dem, i krattet, ligger sekker og en koffert og diverse.