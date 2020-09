Full enighet om ny markedsorganisering

– Jeg er mektig imponert, sier styreleder i Lyngdal markedsforening Morten Tønnessen (t.h.) etter Gaute Ubostads presentasjon av hvordan Lyngdal By kan bli profilert under en paraply. Vis mer Torrey Enoksen

Et samlet ekstraordinært årsmøte i Lyngdal Markedsforening er klar for å stake ut en ny kurs for å fremme handel og næringslivet.