Nektet å godta forelegg

En bilfører som ble målt til for høy fart i 50-sonen i Fiboveien i Lyngdal tirsdag blir anmeldt. Grunnen til dette er at føreren nektet å godta forelegget fra UP. Dette var han alene om, blant de som kjørte for fort. Totalt ble det delt ut ni bøter i løpet av kontrollens varighet. Høyeste hastighet som ble målt var 56 km/t i 40-sonen.

I tillegg til fartskontrollen i Fiboveien, er det også avholdt kontroll på «vanlig sted» tirsdag, på E39 ved Skolandsvannet. Her ble ett førerkort beslaglagt etter at bilen ble målt til 106 km/t i 70-sonen. Fire andre fikk forenklet forelegg.