Løy for politiet – ble anmeldt

En mann i 40-årene er anmeldt etter en ordensforstyrrelse i Lyngdal tirsdag kveld.

Vedkommende skal ha oppgitt feil personalia til politiet, i forbindelse med en ordensforstyrrelse på privat sted rett før klokken 18 tirsdag.

– Vi fikk melding om at det var noe bråk i en leilighet, og skulle bare be dem som oppholdt seg der om å roe seg litt ned. En person, en mann i 40-årene oppga i den forbindelse feil personalia, og er anmeldt for dette, opplyser operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til Lister24.