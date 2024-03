Den internasjonale domstolen (ICJ) har på forespørsel fra Sør-Afrika beordret Israel til å innføre hastetiltak for å forhindre en sultkatastrofe på Gazastripen.

Dommerne ved ICJ kom torsdag enstemmig fram til å beordre Israel til å gjennomføre alle nødvendige og effektive tiltak for å sikre grunnleggende matforsyninger, uten forsinkelser, til den palestinske befolkningen i Gaza.

ICJ sier videre at palestinerne på Gazastripen står overfor forverrede leveforhold, og at hungersnød og sult sprer seg.

– Domstolen anser at palestinerne i Gaza ikke lenger står overfor en risiko for hungersnød, men at hungersnøden setter seg, står det i ordren fra ICJ.

Grenseoverganger

Tiltakene domstolen ber Israel om å iverksette, inkluderer å åpne flere grenseoverganger på land for å tillate at mat, vann, drivstoff og andre forsyninger kommer inn til den beleirede enklaven.

I en separat ordre torsdag ber ICJ også Israel om å umiddelbart sikre at deres militære ikke begår handlinger som utgjør brudd på rettighetene til palestinerne i Gaza, som er beskyttet av Folkemordkonvensjonen, inkludert ved å hindre levering av nødhjelp.

ICJ ber Israel melde tilbake om en måned om hvordan de har fulgt ordrene.

Folkemordsak

Sør-Afrika henvendte seg til domstolen tidligere i mars og advarte om at befolkningen på Gazastripen er truet av sult. De ba domstolen om å beordre alle parter i konflikten om å stanse krigshandlingene og frigi alle gisler og fanger.

Fra før har ICJ gitt Israel en tilsvarende ordre om å hindre at det begås folkemord i Gaza, men har ikke beordret en våpenhvile i krigen.

Sør-Afrika har innledet en sak mot Israel i ICJ, der de anklager Israel for å begå folkemord i Gaza, men en konklusjon i denne saken kan ta flere år. ICJ har imidlertid jurisdiksjon til å ta beslutninger om hastevedtak mot Israel.

Israel nekter for at de begår folkemord i Gaza og kaller krigføringen der for selvforsvar.

Den internasjonale domstolen (ICJ) er FNs øverste domstol og behandler saker mellom stater.

NTB-Reuters-AP