Lyngdal By har tidligere vedtatt å endre gavekortløsningen fra det tradisjonelle Lyngdalskortet til det som skulle bli en digital og mer effektiv og moderne løsning den 1.november i år. Onsdag skriver Lyngdal By på sin Facebook-side at de har bestemt seg for å droppe den nye løsningen.

- Det viser seg i etterkant at dette var forhastet beslutning, da tilbakemeldingene fra våre medlemmers kunder er at de ønsket et «fysisk» gavekort og ikke en digital løsning. I Lyngdal er vi heldige og har en rekke store kjedebutikker som medlemmer. Den nye gavekortløsningen var vanskelig for flere butikkjeder å benytte, slik at Lyngdal By har besluttet å gå tilbake til det tradisjonelle Lyngdalsgavekortet som kan brukes hos alle våre medlemsbedrifter, skriver Lyngdal By på sin Facebook-side