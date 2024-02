Medietilsynet åpner nå for at avisene kan sende inn søknad om produksjonstilskudd for 2024. I år er støtten på 424 millioner kroner, mot 408 millioner i fjor.

Produksjonstilskuddet omtales ofte som pressestøtte og har til hensikt å bidra til et mangfold av papir- og nettaviser over hele landet.

I fjor ble støtten på totalt 408 millioner kroner fordelt på 156 aviser. Hvor mange aviser som får støtte i år, og hvor mye de får, blir avgjort til høsten når Medietilsynet har fått avisenes økonomiske informasjon fra i fjor.

Søknadsfristen er 15. mars.

(©NTB)