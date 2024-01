Folkemeningen i Søgne har endret seg markant de siste månedene. Nå viser en meningsmåling et solid flertall for å bli værende i Kristiansand.

For første gang svarer over halvparten av velgerne i både Søgne og Songdalen at de vil at Kristiansand skal bestå. Hele 56 prosent av de spurte i Søgne vil bli værende i Kristiansand, mens 37 prosent vil ut.

Det kommer fram i en måling som Respons Analyse har utført på oppdrag for Fædrelandsvennen.

– Dette er en såpass klar tendens at jeg vil bli overrasket om det ikke blir resultatet i folkeavstemningen, sier Thore Gaard Olaussen, faglig rådgiver i Respons Analyse, til avisen.

Situasjonen er nesten den samme i Songdalen. Også her er det 56 prosent som vil bli værende, mens 33 prosent vil ut.

I 2016 ble det avholdt folkeavstemning i Søgne, Songdalen, Lillesand og Birkenes om sammenslåing med Kristiansand. Regjeringen valgte likevel å slå sammen kommunene med tvang fra 2020, og i fjor sa regjeringen sagt ja til omkamp for Søgne og Songdalen.

Alle som per 31. desember 2023 var registrert som bosatt tidligere Søgne eller Songdalen kommune har stemmerett Folkeavstemningen gjennomføres elektronisk fra 22. januar til 2. februar og også 16-åringer har stemmerett.

