Märtha Louises forlovede, Durek Verrett, tar et oppgjør med norsk presse etter en måned med mye kritikk.

– Den norske pressen er stadig ut etter meg. De tar hvert eneste ord jeg sier og snur det til det de tror det betyr, slik at folk kan bli opprørte og at de kan få klikkene sine.

Det sier Durek Verrett i en video publisert på Instagram søndag, der han tar et oppgjør med mediene.

– Folk tror de vet akkurat hva jeg gjør, men det gjør de ikke. Folk forstår ikke at jeg er ekte vare, sier Verrett i videoen.

– Videoen er et uttrykk for måten Verrett føler at han har blitt behandlet i norsk presse den siste tiden, sier Verretts norske manager Simon Eriksen Valvik til NTB.

Han forklarer at Verrett heller vil ha et mer nyansert bilde og at flere stemmer slipper til i diskusjonene i mediene.

I midten av desember publiserte Märtha Louises forlovede en video hvor han sa at ånder kan ta bolig i barn og ga råd om hvordan man kan kvitte seg med disse vesenene.

Videoen har fått kritikk blant annet fra Aftenpostens kommentator Therese Sollien, som skrev en kritisk kronikk med tittelen «Sjaman Durek når nytt bunnivå».

Valvik understreket i en uttalelse til NTB at innholdet i videoen Verrett publiserte, er laget for den selverklærte sjamanens følgere og tilhengere, som er kjent med metodene hans og hans forståelse og praksis av sjamanisme.

Han presiserte videre at Durek Verrett og Märtha Louise ikke representerer institusjonen kongehuset. Dureks meninger og ytringer gir uttrykk for nettopp hans meninger og ytringer, ikke Märtha Louises eller kongehusets.

