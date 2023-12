I en ny undersøkelse svarer mange at de sliter med økonomien før jul. Røde Kors-sjefen sier at det planlegges juleinnsats for rekordmange barn og ungdom.

Én av fem er bekymret for om de har råd til julegaver i år, og hver sjette spurte er usikker på om de har råd til julemat. Det viser en ny undersøkelse utført av Opinion på vegne av Røde Kors.

Andelen som er bekymret for om de har råd til julegaver, har økt hvert år de siste årene, og den er nesten doblet siden 2020.

– I fjor så vi en stor økning i behovene, men situasjonen har dessverre gått fra vondt til verre. Derfor planlegger vi nå juleinnsats for rekordmange barn og ungdom, sier generalsekretær i Røde Kors, Anne Bergh i en pressemelding.

I samarbeid med Gjensidigestiftelsen, offentlige aktører og næringslivspartnere, planlegger Røde Kors julegaver og juleaktiviteter for 30.000 barn og unge.

– Det vi ser, er at mange familier sliter med å få endene til å møtes. Urovekkende mange har ikke råd til det de fleste av oss tar for gitt, som julemat, varme klær, ved og hygieneartikler, og det bekymrer Røde Kors, forteller Bergh.

I tillegg vil de også arrangere aktiviteter for eldre, migranter, innsatte og andre mennesker i sårbare situasjoner.

Nærmere 3000 Røde Kors-frivillige er med på juleaktiviteter over hele landet.

