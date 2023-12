Meteorologisk Institutt har sendt ut gult farevarsel for tidsrommet torsdag klokka 14.00 til fredag klokka 04.00 for kysten av Rogaland og vestlige deler av Agder. Årsaken er mulighet for svært kraftige vindkast:

- Det ventes lokalt kraftige vindkast på 33-38 m/s fra nordvest, med mulighet for svært kraftige vindkast, det er også ventet full storm kan hende sterk storm på kysten. Vinden ventes å minke fra sent torsdag kveld, først i nord, heter det på Yr.no.

Under kan du lese hva instituttet anbefaler folk i området å gjøre i forbindelse med vinden, og deretter hvilke konsekvenser været kan få.

Anbefalinger

Fest alle løse gjenstander

Unngå ferdsel på utsatte steder

Beregn ekstra tid til transport og kjøring

Vurder om reisen er nødvendig

Følg råd og sjekk status fra transportaktører

Sjekk veimeldinger (175.no)

Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører

Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen

På forhånd vurder tiltak for å begrense skade

Konsekvenser

Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over

Fare for skade på bygninger og infrastruktur

Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes

Broer kan bli stengt

Mange reiser vil kunne få lenger reisetid

Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet

Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen

Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i strandsonen

Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer

Her kan du lese en sak om været ellers denne uka og julen.