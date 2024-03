Regjeringen legger fredag fram den nye boligmeldingen. Der vil de ta sikte på å hjelpe flere med å komme inn på boligmarkedet, sier kommunalministeren.

– Det er en utfordring nå at terskelen er høy for å komme seg inn på boligmarkedet. Vi ønsker å bygge ned den terskelen. Målet til regjeringen er at flere skal få en trygg og god plass å bo, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) til NRK.

Klokken 13.30 fredag legger han og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) fram den nye boligmeldingen.

Den inkluderer en plan om å gi flere, spesielt i distriktene, startlån i Husbanken. Fra 1. juli vil regjeringen sette i gang en forsøksordning som skal gi Husbanken og kommunene mulighet til å hjelpe enda flere med å skaffe seg startlån.

Det er ulike utfordringer i byer og distriktene, sier Sande. I distriktene kreves det for eksempel mye kapital for å bygge et hus, men når huset står ferdig, har det kanskje ikke verdien man har lagt i byggingen, påpeker han.

– Det gjør det vanskelig å få lån til å bygge det huset. Da kan startlån være et godt redskap inn der. I byene er det ofte hard kamp om hus og leiligheter. Da er startlånet for en del folk avgjørende.

