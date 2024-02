Deler ut 30 millioner til melkebønder i Agder

Hver TINE-bonde i Agder vil i snitt få rundt 120.000 kroner i etterbetaling.

I alt vil TINEs eiere, over 8.000 TINE-bønder over hele landet få samlet sett over en milliard kroner i etterbetaling for melka de produserte i 2023. Det ble klart, i forbindelse med at TINE la fram sitt årsresultat 14. februar.

TINE Gruppas salgsinntekter i 2023 endte på rundt 26,5 milliarder kroner, en økning på 6,6 prosent fra 2022. Årsresultat etter skatt endte på 1,2 milliarder kroner, en økning på 7,4 prosent fra året før.

– Takket være dedikasjon og innsats gjennom hele verdikjeden leveres det godt fra TINE Gruppa i 2023. Det betyr at vi kan dele ut over en milliard kroner til eierne våre. Det er det ultimate beviset på at du gjør en forskjell når du velger TINE i butikken. Overskuddet går tilbake til gårder nær deg som gir oss lokalprodusert, norsk mat fra hele landet. Sammen med ansatte og eiere skaper TINE verdier Norge trenger i en urolig tid, sier Ann-Beth Freuchen, konsernsjef i TINE.

Hvert år deler TINE sitt overskudd med sine eiere, 8.034 melkebønder. Årets etterbetaling på 77,3 øre per liter melk levert, er nødvendige inntekter til TINE-bonden, men også viktig for å sikre nordmenn lokalprodusert mat. 2023 var nemlig året hvor både Totalberedskapskommisjonen og Riksrevisjonen slo fast at Norge må styrke matberedskapen ved å produsere mer mat selv.

– Dette bidrar til at vi melkebønder kan fortsette å produsere sunn, naturlig og trygg mat til Norges befolkning. Med krig og krise i verden forstår flere hvor viktig det er med norsk matproduksjon i hele landet. Da er det avgjørende å styrke melkebonden sin økonomi fremover med alle de positive ringvirkningene dette har for lokalsamfunn – og Norge som helhet, inkludert selvforsyningsgrad og matberedskap, sier styreleder i TINE, Marit Haugen.

Etterbetalingen vedtas av årsmøtet i TINE, og utbetales i mai.